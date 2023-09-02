Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти в четвёртый круг US Open
Вторая ракетка России Самсонова проиграла американке Киз в третьем круге US Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, проиграла американке Мэдисон Киз (17-е место) в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке.
Встреча продолжалась два часа три минуты и завершилась со счётом 7:5, 2:6, 2:6. Во время игры россиянка дважды брала медицинский тайм-аут.
В четвёртом круге американка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина).
А ранее другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Её встреча с бельгийкой Грет Миннен завершилась со счётом 6:3, 6:4. В следующем круге Касаткина сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
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