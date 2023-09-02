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2 сентября, 20:46

Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти в четвёртый круг US Open

Вторая ракетка России Самсонова проиграла американке Киз в третьем круге US Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, проиграла американке Мэдисон Киз (17-е место) в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась два часа три минуты и завершилась со счётом 7:5, 2:6, 2:6. Во время игры россиянка дважды брала медицинский тайм-аут.

В четвёртом круге американка сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина).

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А ранее другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Её встреча с бельгийкой Грет Миннен завершилась со счётом 6:3, 6:4. В следующем круге Касаткина сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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VK / Людмила Самсонова

Лариса Сафронова
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