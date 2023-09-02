Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти в четвёртый круг US Open

Встреча продолжалась два часа три минуты и завершилась со счётом 7:5, 2:6, 2:6. Во время игры россиянка дважды брала медицинский тайм-аут.

А ранее другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Её встреча с бельгийкой Грет Миннен завершилась со счётом 6:3, 6:4. В следующем круге Касаткина сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.