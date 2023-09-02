Теннисист Карацев выбыл из борьбы Открытого чемпионата США в третьем круге
Россиянин Аслан Карацев, занимающий 77-е место в рейтинге ATP, проиграл американцу Бену Шелтону (47-е место) и не смог пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6. В четвёртом круге Шелтон сыграет со своим соотечественником, 14-й ракеткой мира Томми Полом.
Теперь в мужском одиночном разряде продолжат выступление только два россиянина. Даниил Медведев в матче третьего круга встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, а Андрей Рублёв — с теннисистом из Франции Артуром Риндеркнехом.
А ранее российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче второго круга Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1, 6:7 (6:8), 6:2.