Теннисист Карацев выбыл из борьбы Открытого чемпионата США в третьем круге

Россиянин Аслан Карацев, занимающий 77-е место в рейтинге ATP, проиграл американцу Бену Шелтону (47-е место) и не смог пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6. В четвёртом круге Шелтон сыграет со своим соотечественником, 14-й ракеткой мира Томми Полом.

Теперь в мужском одиночном разряде продолжат выступление только два россиянина. Даниил Медведев в матче третьего круга встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, а Андрей Рублёв — с теннисистом из Франции Артуром Риндеркнехом.