Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 21:28

Теннисист Карацев выбыл из борьбы Открытого чемпионата США в третьем круге

Россиянин Аслан Карацев, занимающий 77-е место в рейтинге ATP, проиграл американцу Бену Шелтону (47-е место) и не смог пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6. В четвёртом круге Шелтон сыграет со своим соотечественником, 14-й ракеткой мира Томми Полом.

"Можете заткнуться? Вы тупые?": Теннисист Медведев вышел из себя из-за вопящих болельщиц на US Open

"Можете заткнуться? Вы тупые?": Теннисист Медведев вышел из себя из-за вопящих болельщиц на US Open

Теперь в мужском одиночном разряде продолжат выступление только два россиянина. Даниил Медведев в матче третьего круга встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, а Андрей Рублёв — с теннисистом из Франции Артуром Риндеркнехом.

А ранее российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче второго круга Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1, 6:7 (6:8), 6:2.

Обложка ©

X / ATP Tour en Español

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Теннис
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров