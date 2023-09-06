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6 сентября, 20:50

Медведев оказался сильнее Рублёва и вышел в полуфинал US Open

Медведев обыграл Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США

Теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Поединок россиян завершился в трёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. В полуфинале Медведев сыграет либо с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, либо с немцем Александром Зверевым. Стоит отметить, что по ходу игры Медведев дважды вызывал на корт врача из-за проблем с дыханием.

Теннисистка объяснила, почему Даниил Медведев использовал ингалятор на матче US Open

Теннисистка объяснила, почему Даниил Медведев использовал ингалятор на матче US Open

А ранее стало известно, что Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Россиянин стал третьим игроком, гарантировавшим участие в финальном турнире года.

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X / ATP Tour

Артур Лапсаков
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