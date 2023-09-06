Медведев оказался сильнее Рублёва и вышел в полуфинал US Open

Теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Поединок россиян завершился в трёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. В полуфинале Медведев сыграет либо с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, либо с немцем Александром Зверевым. Стоит отметить, что по ходу игры Медведев дважды вызывал на корт врача из-за проблем с дыханием.