Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев пятый раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Наш соотечественник завоевал это право после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. 27-летний россиянин стал третьим игроком, гарантировавшим участие в финальном турнире года. Ранее это сделали испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Соревнования пройдут 12-19 ноября в итальянском Турине. Медведев уже становился победителем данного турнира, это произошло в 2020 году.