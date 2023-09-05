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5 сентября, 08:02

Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев пятый раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Наш соотечественник завоевал это право после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. 27-летний россиянин стал третьим игроком, гарантировавшим участие в финальном турнире года. Ранее это сделали испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Соревнования пройдут 12-19 ноября в итальянском Турине. Медведев уже становился победителем данного турнира, это произошло в 2020 году.

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Ранее Лайф писал, что Даниил Медведев пробился в четвертьфинал US Open, обыграв в матче четвёртого круга австралийца Алекса де Минаура. За выход в полуфинал турнира Большого шлема он сразится с соотечественником Андреем Рублёвым. Тот ранее обыграл британца Джека Дрейпера в четырёх сетах.

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ТАСС / AP / Eduardo Munoz Alvarez

Иван Косицын
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