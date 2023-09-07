Рублёв проиграл все девять матчей в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема
Андрей Рублёв. Обложка © X / Andrey Rublev
Российский теннисист Андрей Рублёв, потерпев поражение в игре с соотечественником Даниилом Медведевым в 1/4 US Open, продлил неудачную серию в четвертьфинальных играх турниров Большого шлема.
Он вылетел на этой стадии в девятом турнире подряд. Это первый подобный результат в мужском теннисе.
К настоящему моменту обыгравший Рублёва Даниил Медведев уже квалифицировался на Итоговый турнир ATР. Россиянин стал третьим игроком, гарантировавшим участие в финальном турнире года.