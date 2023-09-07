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6 сентября, 23:00

Рублёв проиграл все девять матчей в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема

<p>Андрей Рублёв. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97/status/1594711339448008705/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrey Rublev</a></p>

Андрей Рублёв. Обложка © X / Andrey Rublev

Российский теннисист Андрей Рублёв, потерпев поражение в игре с соотечественником Даниилом Медведевым в 1/4 US Open, продлил неудачную серию в четвертьфинальных играх турниров Большого шлема.

Он вылетел на этой стадии в девятом турнире подряд. Это первый подобный результат в мужском теннисе.

Медведев оказался сильнее Рублёва и вышел в полуфинал US Open

Медведев оказался сильнее Рублёва и вышел в полуфинал US Open

К настоящему моменту обыгравший Рублёва Даниил Медведев уже квалифицировался на Итоговый турнир ATР. Россиянин стал третьим игроком, гарантировавшим участие в финальном турнире года.

Артур Лапсаков
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