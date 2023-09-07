Рублёв проиграл все девять матчей в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема

Российский теннисист Андрей Рублёв, потерпев поражение в игре с соотечественником Даниилом Медведевым в 1/4 US Open, продлил неудачную серию в четвертьфинальных играх турниров Большого шлема.

Он вылетел на этой стадии в девятом турнире подряд. Это первый подобный результат в мужском теннисе.