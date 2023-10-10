"Дорогостоящие игрушки": Костомаров раскрыл, что ему пришлось продать ради протеза руки
Костомаров продал мотоцикл Yamaha, чтобы купить протез руки
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову пришлось продать свой мотоцикл, чтобы купить протез руки. Об этом он рассказал, выступая на форуме Innofood в Сочи.
"Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки", — поделился 46-летний Костомаров.
При этом спортсмен выразил благодарность за предоставленную государством возможность компенсировать дорогостоящие протезы. Он уточнил, что получить часть затраченных средств удастся в ближайшие месяцы.
Ранее Костомаров на этом же форуме заявил, что попытается выйти на лёд в шоу Ильи Авербуха "Письма любви". Как отметил фигурист, программу, с которой команда после Нового года отправится в тур, в течение полутора месяца готовили в Сочи.
Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и руки. Спортсмен очнулся после комы в конце зимы. Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок, также он признался, что до сих пор чувствует фантомные боли.
Кадр из видео Telegram / Роман Костомаров