"Дорогостоящие игрушки": Костомаров раскрыл, что ему пришлось продать ради протеза руки

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову пришлось продать свой мотоцикл, чтобы купить протез руки. Об этом он рассказал, выступая на форуме Innofood в Сочи.

"Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки", — поделился 46-летний Костомаров.

При этом спортсмен выразил благодарность за предоставленную государством возможность компенсировать дорогостоящие протезы. Он уточнил, что получить часть затраченных средств удастся в ближайшие месяцы.