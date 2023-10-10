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10 октября, 14:17

"Дорогостоящие игрушки": Костомаров раскрыл, что ему пришлось продать ради протеза руки

Костомаров продал мотоцикл Yamaha, чтобы купить протез руки

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову пришлось продать свой мотоцикл, чтобы купить протез руки. Об этом он рассказал, выступая на форуме Innofood в Сочи.

"Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки", — поделился 46-летний Костомаров.

При этом спортсмен выразил благодарность за предоставленную государством возможность компенсировать дорогостоящие протезы. Он уточнил, что получить часть затраченных средств удастся в ближайшие месяцы.

Ранее Костомаров на этом же форуме заявил, что попытается выйти на лёд в шоу Ильи Авербуха "Письма любви". Как отметил фигурист, программу, с которой команда после Нового года отправится в тур, в течение полутора месяца готовили в Сочи.

"Браво, наш Ихтиандр!": Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами на ногах

"Браво, наш Ихтиандр!": Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами на ногах

Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и руки. Спортсмен очнулся после комы в конце зимы. Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок, также он признался, что до сих пор чувствует фантомные боли.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Роман Костомаров

Наталья Исакова
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