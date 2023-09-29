"Браво, наш Ихтиандр!": Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами на ногах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором он плавает в бассейне с протезами на ногах.

Роман Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами на ногах. Видео © Telegram / Роман Костомаров

"Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах. Дельфином. Пусть не быстро, но можно", — сказал в ролике 46-летний спортсмен и поплыл.