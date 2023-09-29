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29 сентября, 14:51

"Браво, наш Ихтиандр!": Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами на ногах

Роман Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами на ногах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором он плавает в бассейне с протезами на ногах.

Роман Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами на ногах. Видео © Telegram / Роман Костомаров

"Вот хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах. Дельфином. Пусть не быстро, но можно", — сказал в ролике 46-летний спортсмен и поплыл.

Подписчики восхитились силой духа Костомарова и его отличной физической формой. "Браво! Ихтиандр наш дорогой!", "Вы мой герой!", "Восхищаюсь, нет слов", "Роман, вот это у вас воля к победе!" — написали фанаты в комментариях к ролику.

Роман Костомаров показал, как бегает после ампутации рук и ног

Роман Костомаров показал, как бегает после ампутации рук и ног

Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и руки. Спортсмен очнулся после комы в конце зимы. Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок, также он признался, что до сих пор чувствует фантомные боли.

Обложка ©

Кадр из видео © Telegram / Роман Костомаров

Наталья Исакова
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