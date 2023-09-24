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23 сентября, 23:01

Костомаров признался, что чувствует фантомные боли

Костомаров признался, что продолжает чувствовать ампутированные конечности

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что испытывает фантомные боли. В эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ он признался, что продолжает чувствовать ампутированные ноги и руки.

"Я чувствую пальцы ног, которые я могу вытягивать, шевелить ими фактически. Я не могу голеностопом пошевелить на себя, потому что берцовые мышцы были удалены вдоль кости до колена. Голеностоп натягивать на себя не могу, но вытягивать могу и чувствую пальцы", — признался спортсмен.

По словам фигуриста, иногда у него есть ощущение, словно его нога на месте и ему хочется её почесать. Однако сделать этого он не может. Порой также появляется чувство, что он может двигать пальцами на руках.

В эфире также была озвучена сумма, которая была потрачена на протез для руки. Как рассказала жена спортсмена, фигуристка Оксана Домнина, он обошёлся в два миллиона рублей.

"Два миллиона. Это ещё самое простое, российское производство. Иностранные — от четырёх миллионов. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика. Нужно как ботинки разносить", — сообщили Домнина и Костомаров.

Худой и измученный: Костомаров показал, как выглядел после ампутации конечностей

Худой и измученный: Костомаров показал, как выглядел после ампутации конечностей

Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и руки. Спортсмен начал выходить из комы в конце зимы. Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок.

Обложка ©

t.me / Роман Костомаров

Оксана Попова
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