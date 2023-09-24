Костомаров признался, что чувствует фантомные боли

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что испытывает фантомные боли. В эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ он признался, что продолжает чувствовать ампутированные ноги и руки.

"Я чувствую пальцы ног, которые я могу вытягивать, шевелить ими фактически. Я не могу голеностопом пошевелить на себя, потому что берцовые мышцы были удалены вдоль кости до колена. Голеностоп натягивать на себя не могу, но вытягивать могу и чувствую пальцы", — признался спортсмен.

По словам фигуриста, иногда у него есть ощущение, словно его нога на месте и ему хочется её почесать. Однако сделать этого он не может. Порой также появляется чувство, что он может двигать пальцами на руках.

В эфире также была озвучена сумма, которая была потрачена на протез для руки. Как рассказала жена спортсмена, фигуристка Оксана Домнина, он обошёлся в два миллиона рублей.