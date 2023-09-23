Худой и измученный: Костомаров показал, как выглядел после ампутации конечностей

Олимпийский чемпион Роман Костомаров дал первое большое интервью после серьёзной болезни, в котором рассказал о пережитом им периоде. В эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ он признался, что не сразу смирился с предстоящей ампутацией, и показал фото из больничной палаты сразу после проведения операций.

По словам его жены, фигуристки Оксаны Домниной, изначально Костомаров пережил ампутацию нижних конечностей, после чего была проведена операция и на верхних. В эфире она призналась, что даже спустя более полугода врачи продолжают бороться за сохранение левой руки чемпиона: не исключено, что ему может потребоваться операция на ладони.

Роман Костомаров показал своё фото из больничной палаты после ампутации конечностей. Фото © Телеканал НТВ / Кадр из шоу "Секрет на миллион"

В эфире Роман Костомаров обнародовал фото сразу же после проведения ампутации кистей. В худом и измученном болезнью человеке не сразу можно узнать чемпиона: на снимке его руки в бинтах, в худом теле установлена послеоперационная трубка, а на голове практически нет волос.