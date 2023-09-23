Худой и измученный: Костомаров показал, как выглядел после ампутации конечностей
Костомаров показал своё фото из больничной палаты после ампутации конечностей
Олимпийский чемпион Роман Костомаров дал первое большое интервью после серьёзной болезни, в котором рассказал о пережитом им периоде. В эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ он признался, что не сразу смирился с предстоящей ампутацией, и показал фото из больничной палаты сразу после проведения операций.
По словам его жены, фигуристки Оксаны Домниной, изначально Костомаров пережил ампутацию нижних конечностей, после чего была проведена операция и на верхних. В эфире она призналась, что даже спустя более полугода врачи продолжают бороться за сохранение левой руки чемпиона: не исключено, что ему может потребоваться операция на ладони.
Роман Костомаров показал своё фото из больничной палаты после ампутации конечностей. Фото © Телеканал НТВ / Кадр из шоу "Секрет на миллион"
В эфире Роман Костомаров обнародовал фото сразу же после проведения ампутации кистей. В худом и измученном болезнью человеке не сразу можно узнать чемпиона: на снимке его руки в бинтах, в худом теле установлена послеоперационная трубка, а на голове практически нет волос.
Несмотря на все трудности, Костомаров не сдаётся: регулярно занимается в зале, следит за здоровьем и старается радоваться жизни. Фигурист признаётся, что сил ему придают супруга, которая была рядом с ним в тот ужасный период, и дети: смотря на их улыбки, ему хочется жить.
Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и руки. Спортсмен начал выходить из комы в конце зимы. Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок.
Телеканал НТВ / Кадр из шоу "Секрет на миллион"