Врач заявил, что Костомаров в общей сложности перенёс 16 больших операций
Врач Костин: Костомаров в общей сложности перенёс 16 больших операций
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в общей сложности перенёс 16 больших операций. Об этом рассказал руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрий Костин. По его словам, лечением спортсмена занималось очень много специалистов.
Костин указал, что медики были "абсолютно честны" перед Костомаровым и его близкими, когда сообщили о необходимости ампутировать стопы. Фигурист принял это решение достойно, отметил руководитель центра. Все операции врачи проводили поэтапно.
"Сразу нельзя было проводить ампутацию всех конечностей. Всего было больших 16 операций, и каждую перевязку можно считать операцией", — сказал Костин в эфире телеканала НТВ.
Он добавил, что во время болезни состояние Костомарова было не просто тяжёлым, а критическим. По его словам, фигуристу становилось хуже с каждым днём. Костин рассказал, что у Костомарова изначально был обычный грипп, несмотря на который спортсмен работал, занялся самолечением и даже ходил в баню.
"Мы понимали, что классическая вентиляция лёгких не справляется, мы вынуждены были подключать ЭКМО, иначе мы потеряли бы Романа. Все попытки для спасения конечностей были предприняты, но, к сожалению, нам это не удалось", — заключил врач.
Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и руки. Спортсмен начал выходить из комы в конце зимы. Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов