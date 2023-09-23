Врач заявил, что Костомаров в общей сложности перенёс 16 больших операций

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в общей сложности перенёс 16 больших операций. Об этом рассказал руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрий Костин. По его словам, лечением спортсмена занималось очень много специалистов.

Костин указал, что медики были "абсолютно честны" перед Костомаровым и его близкими, когда сообщили о необходимости ампутировать стопы. Фигурист принял это решение достойно, отметил руководитель центра. Все операции врачи проводили поэтапно.

"Сразу нельзя было проводить ампутацию всех конечностей. Всего было больших 16 операций, и каждую перевязку можно считать операцией", — сказал Костин в эфире телеканала НТВ.

Он добавил, что во время болезни состояние Костомарова было не просто тяжёлым, а критическим. По его словам, фигуристу становилось хуже с каждым днём. Костин рассказал, что у Костомарова изначально был обычный грипп, несмотря на который спортсмен работал, занялся самолечением и даже ходил в баню.