"Это чудо": Жена Костомарова впервые рассказала подробности о его спасении
Жена Костомарова Домнина рассказала, что врачи не давали шансов на его выживание
Костомаров с супругой Оксаной. Обложка © Telegram / Kostomarovroman
Спасение российского фигуриста Романа Костомарова, который в начале января был госпитализирован в Коммунарку с тяжёлой формой пневмонии, равносильно чуду. Об этом рассказала супруга 46-летнего спортсмена — чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина.
По её словам, изначально Роман предполагал, что из-за появившегося кашля у него могут быть проблемы с сердцем. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи увезли олимпийского чемпиона сразу же в кардиореанимацию. Вскоре его супруге сообщили, что мужа подключат к аппарату ИВЛ, при этом если состояние ухудшится, то его ждёт ЭКМО, поскольку в тот момент Костомаров фактически находился на грани. Тогда же Домниной пояснили, что у её супруга пневмония с поражением около 90% лёгких. Кроме того, из-за ослабленного иммунитета выстрелила ещё и страшная бактерия — гнойный стрептококк, который и дал поражение конечностей. Всё это, по словам спортсменки, в итоге привело к сепсису, ввиду чего у Костомарова начали отказывать органы.
"Мне никто не говорил, что шансов выжить мало, об этом я узнала, когда он начал приходить в себя. Мне говорили, что всё плохо, но он справляется, держится, потом мне сказали, что то, что он выжил, — это чудо. Был собран консилиум врачей, вели лечение разные врачи, ни один врач не давал шансов. Про ампутацию заговорили на третий день [после попадания в больницу]", — поделилась Домнина в интервью телеканалу НТВ.
Тем не менее даже спустя более полугода врачи продолжают бороться за сохранение левой руки чемпиона — не исключено, что ему может потребоваться операция на ладони. Сам же Костомаров рассказал о том, как пережил момент, когда ему сказали, что его ждёт ампутация стоп и кистей. После шокирующей новости спортсмен заплакал, так как попросту не мог поверить в это. Как признался олимпийский чемпион, операция "обрезала всю его жизнь в корне". Единственное, что ему придаёт силы, — поддержка родных, которые ежедневно заботятся о нём. Также фигурист поблагодарил свою бывшую партнёршу по танцам на льду Татьяну Навку за участие в его спасении. Именно благодаря её помощи удалось решить много вопросов, связанных с лечением.
Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, не пощадила болезнь и руки. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. 22 августа Костомаров впервые встал на лёд на протезах после ампутации стоп во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. После выступления фигурист и его жена Оксана поблагодарили поклонников за тёплую поддержку на шоу и выложили совместное обращение.