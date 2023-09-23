"Это чудо": Жена Костомарова впервые рассказала подробности о его спасении

Спасение российского фигуриста Романа Костомарова, который в начале января был госпитализирован в Коммунарку с тяжёлой формой пневмонии, равносильно чуду. Об этом рассказала супруга 46-летнего спортсмена — чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина.

По её словам, изначально Роман предполагал, что из-за появившегося кашля у него могут быть проблемы с сердцем. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи увезли олимпийского чемпиона сразу же в кардиореанимацию. Вскоре его супруге сообщили, что мужа подключат к аппарату ИВЛ, при этом если состояние ухудшится, то его ждёт ЭКМО, поскольку в тот момент Костомаров фактически находился на грани. Тогда же Домниной пояснили, что у её супруга пневмония с поражением около 90% лёгких. Кроме того, из-за ослабленного иммунитета выстрелила ещё и страшная бактерия — гнойный стрептококк, который и дал поражение конечностей. Всё это, по словам спортсменки, в итоге привело к сепсису, ввиду чего у Костомарова начали отказывать органы.

"Мне никто не говорил, что шансов выжить мало, об этом я узнала, когда он начал приходить в себя. Мне говорили, что всё плохо, но он справляется, держится, потом мне сказали, что то, что он выжил, — это чудо. Был собран консилиум врачей, вели лечение разные врачи, ни один врач не давал шансов. Про ампутацию заговорили на третий день [после попадания в больницу]", — поделилась Домнина в интервью телеканалу НТВ.