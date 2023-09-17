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17 сентября, 11:37

Костомаров показал видео, как чеканит футбольным мячом в протезах

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале новое видео. На кадрах он чеканит футбольным мячом в качестве разминки перед ледовым шоу.

Роман Костомаров почеканил футбольным мячом. Видео © Telegram / Роман Костомаров

Компанию Костомарову составили чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов, бронзовый призёр Олимпиады в танцах на льду Максим Шабалин и двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский.

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В январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, не пощадила болезнь руки. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Сейчас он активно восстанавливается и делится видео с тренировками. Кроме того, Костомаров показал новые протезы, на которых он может даже бегать. А недавно стало известно, что он снимется в сериале "Киборг" о жизни людей с протезами.

Обложка ©

Telegram / Роман Костомаров

Дарья Нарыкова
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