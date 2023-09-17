Костомаров показал видео, как чеканит футбольным мячом в протезах

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале новое видео. На кадрах он чеканит футбольным мячом в качестве разминки перед ледовым шоу.

Компанию Костомарову составили чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов, бронзовый призёр Олимпиады в танцах на льду Максим Шабалин и двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский.