Костомаров показал видео, как чеканит футбольным мячом в протезах
Фигурист Роман Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале новое видео. На кадрах он чеканит футбольным мячом в качестве разминки перед ледовым шоу.
Роман Костомаров почеканил футбольным мячом. Видео © Telegram / Роман Костомаров
Компанию Костомарову составили чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов, бронзовый призёр Олимпиады в танцах на льду Максим Шабалин и двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский.
В январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, не пощадила болезнь руки. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Сейчас он активно восстанавливается и делится видео с тренировками. Кроме того, Костомаров показал новые протезы, на которых он может даже бегать. А недавно стало известно, что он снимется в сериале "Киборг" о жизни людей с протезами.
Telegram / Роман Костомаров