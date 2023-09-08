Костомаров снимется в сериале "Киборг" о жизни людей с протезами
Роман Костомаров снимется в сериале, где впервые расскажет о жизни после болезни
Роман Костомаров. Обложка © t.me / Роман Костомаров
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров снимется в документальном сериале "Киборг". Об этом рассказал заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Дмитрий Литвинов. Цель проекта — поддержать людей с протезами и рассказать, как они проходят физическую и психологическую адаптацию к новому телу. Релиз "Киборга" запланирован на следующий год.
"Для нас, продюсеров, данный проект имеет особую ценность. Мы очень надеемся, что сериал поможет многим людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни", — приводит слова Литвинова портал srsly.ru.
Историю Романа добавят в проект в качестве отдельной сюжетной линии. Спортсмен впервые поделится опытом реабилитации, расскажет об особенностях протезирования и сложностях жизни с роботизированными конечностями. Всего будет три серии. В каждом эпизоде герои и эксперты будут объяснять, как происходит восстановление после тяжёлых травм рук и ног.
В январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и кисти. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Сейчас он активно восстанавливается, делится видео с тренировками. Ранее Лайф писал о том, что Костомаров купил автомобиль с голосовым помощником за пять миллионов рублей.