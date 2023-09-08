Костомаров снимется в сериале "Киборг" о жизни людей с протезами

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров снимется в документальном сериале "Киборг". Об этом рассказал заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Дмитрий Литвинов. Цель проекта — поддержать людей с протезами и рассказать, как они проходят физическую и психологическую адаптацию к новому телу. Релиз "Киборга" запланирован на следующий год.

"Для нас, продюсеров, данный проект имеет особую ценность. Мы очень надеемся, что сериал поможет многим людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни", — приводит слова Литвинова портал srsly.ru.