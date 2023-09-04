Костомаров купил авто с голосовым помощником за пять миллионов рублей
kp.ru: Костомаров купил Exeed RX с голосовым помощником за пять миллионов рублей
Переживший ампутацию конечностей российский фигурист Роман Костомаров купил новый китайский кроссовер Exeed RX стоимостью пять миллионов рублей. Конечно, пока за рулём иномарки будет сидеть его жена Оксана Домнина, но сам 46-летний спортсмен не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет водить автомобиль.
"Мы с Романом покупали машины в один день. Он был с женой Оксаной. Купил автомобиль Exeed RX белого цвета. Он только-только вышел", — рассказал сайту kp.ru клиент автосалона.
Примечательно, что дверь у кроссовера Exeed RX можно открыть сенсорной кнопкой, а люк — с помощью голосового помощника, что особенно удобно сейчас для Костомарова.
Ранее Лайф писал, что 22 августа Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд на протезах во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Вместе с олимпийским чемпионом на льду находилась его жена.
В январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, не пощадила болезнь руки. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Сейчас он активно восстанавливается и делится видео с тренировками. Кроме того, Костомаров показал новые протезы, на которых он может даже бегать.
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