Костомаров купил авто с голосовым помощником за пять миллионов рублей

Переживший ампутацию конечностей российский фигурист Роман Костомаров купил новый китайский кроссовер Exeed RX стоимостью пять миллионов рублей. Конечно, пока за рулём иномарки будет сидеть его жена Оксана Домнина, но сам 46-летний спортсмен не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет водить автомобиль.

"Мы с Романом покупали машины в один день. Он был с женой Оксаной. Купил автомобиль Exeed RX белого цвета. Он только-только вышел", — рассказал сайту kp.ru клиент автосалона.

Примечательно, что дверь у кроссовера Exeed RX можно открыть сенсорной кнопкой, а люк — с помощью голосового помощника, что особенно удобно сейчас для Костомарова.