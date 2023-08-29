"Большое испытание": Психолог предупредила о последствиях раннего возвращения Костомарова на лёд

Раннее возвращение на лёд фигуриста Романа Костомарова, которому ампутировали стопы, может быть чревато депрессией. Такое мнение высказала психолог Гуля Галеева. Она отметила, что после подобных операций человек испытывает шок, гнев, печаль и отрицание, поэтому психологическая готовность Костомарова к работе — важный аспект для адаптации к новой жизни.

"Ампутация конечностей стала для Романа большим испытанием: как физическим, так и эмоциональным. Первоначально у молодого человека могут возникнуть гнев, отчаяние и растерянность. Роман может ощущать потерю своей независимости и свободы. Это способно привести к чувству уязвимости и беспомощности. В таких ситуациях риск впадения в депрессию возрастает", — отметила Галеева в беседе с порталом "Страсти".

Психолог считает, что преодолеть депрессию олимпийскому чемпиону позволит помощь со стороны семьи, друзей и коллег. Ему также будет полезно общение с людьми, которые уже проходили через подобные испытания. Также Галеева прокомментировала выход Костомарова на лёд вместе с женой Оксаной Домниной во время гала-шоу фигуриста Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Она подчеркнула, что присутствие супруги на выступлении придаёт Костомарову уверенность.