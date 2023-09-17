"Орал от боли": Костомаров рассказал о чувствах после ампутации конечностей

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назвал чудом тот факт, что он остался жив после болезни. Он признался, что после операций по ампутации конечностей ему было очень тяжело.

О болезни он согласился рассказать в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. По словам спортсмена, это необходимо, чтобы не оставалось секретов и "недосказанных вещей".