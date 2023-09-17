"Орал от боли": Костомаров рассказал о чувствах после ампутации конечностей
Костомаров впервые признался, что орал от боли, осознав, что лишился конечностей
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назвал чудом тот факт, что он остался жив после болезни. Он признался, что после операций по ампутации конечностей ему было очень тяжело.
О болезни он согласился рассказать в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. По словам спортсмена, это необходимо, чтобы не оставалось секретов и "недосказанных вещей".
"Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую. Ты не можешь поднять голову с подушки первое время, руку приподнять, свою обрубленную ногу приподнять тоже трудно. Как только меня начинают жалеть, я начинаю плакать", — отметил он.
Напомним, фигурист Роман Костомаров в январе 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. Его состояние постепенно ухудшалось, у спортсмена развился сепсис, ему ампутировали стопы и кисти. Костомаров начал выходить из комы в конце зимы, а сейчас он работает над собой и восстанавливается после тяжёлой болезни.
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