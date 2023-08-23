Роднина: Роман Костомаров стал кумиром и примером для многих людей

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который накануне впервые после ампутации конечностей вышел на лёд, стал кумиром и примером для многих людей. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она отметила, что в последнее время внимательно следит за восстановлением Костомарова.

Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Видео © Telegram / СпоRT

"Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернётся. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих", — приводит слова Родниной RT.