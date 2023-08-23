Роднина: Роман Костомаров стал кумиром и примером для многих людей
Роман Костомаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romankostomarovkrs
Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который накануне впервые после ампутации конечностей вышел на лёд, стал кумиром и примером для многих людей. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она отметила, что в последнее время внимательно следит за восстановлением Костомарова.
Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Видео © Telegram / СпоRT
"Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернётся. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих", — приводит слова Родниной RT.
Роднина добавила, что Роману не стоит спешить возвращаться на лёд в качестве фигуриста и в данный момент ему следует больше уделять времени реабилитации.
Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы, не пощадила болезнь и кисти. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Сейчас он активно восстанавливается, делится видео с тренировками. Кроме того, Костомаров показал новые протезы, на которых он может даже бегать. А накануне Лайф писал, что фигурист впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Он появился на публике во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Вместе с Костомаровым на льду находилась его жена Оксана Домнина.