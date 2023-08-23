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Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 17:39
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Роднина: Роман Костомаров стал кумиром и примером для многих людей

Роман Костомаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romankostomarovkrs

Роман Костомаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romankostomarovkrs

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который накануне впервые после ампутации конечностей вышел на лёд, стал кумиром и примером для многих людей. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она отметила, что в последнее время внимательно следит за восстановлением Костомарова.

Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Видео © Telegram / СпоRT

"Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернётся. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих", — приводит слова Родниной RT.

Роман Костомаров произнёс трогательную речь после выхода на лёд
Роман Костомаров произнёс трогательную речь после выхода на лёд

Роднина добавила, что Роману не стоит спешить возвращаться на лёд в качестве фигуриста и в данный момент ему следует больше уделять времени реабилитации.

Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы, не пощадила болезнь и кисти. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Сейчас он активно восстанавливается, делится видео с тренировками. Кроме того, Костомаров показал новые протезы, на которых он может даже бегать. А накануне Лайф писал, что фигурист впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Он появился на публике во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Вместе с Костомаровым на льду находилась его жена Оксана Домнина.

Тарасова высказалась о появлении Костомарова с протезами на льду
Тарасова высказалась о появлении Костомарова с протезами на льду
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Иван Косицын
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