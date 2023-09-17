Костомаров рассказал об обоюдных изменах с первой женой

Олимпийский чемпион Роман Костомаров признался, что сомневался насчёт брака с фигуристкой Юлией Лаутовой. Пара поженилась в 2004 году, но спортсмен почти сразу понял, что совершил ошибку. На самом деле ему нравилась подруга Юлии — будущая чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина, на которой он женат сейчас.

"Я влюбился с первого взгляда, но был женат. Множество обстоятельств выявились, и они освободили меня от желания быть верным. В какой-то момент я почувствовал что-то неладное: она слишком часто летала в Москву. Потом я случайно заметил на компьютере сомнительное сообщение", — вспомнил Костомаров в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.