Костомаров рассказал об обоюдных изменах с первой женой
Роман Костомаров признался, что брак с Юлией Лаутовой был ошибкой
Олимпийский чемпион Роман Костомаров признался, что сомневался насчёт брака с фигуристкой Юлией Лаутовой. Пара поженилась в 2004 году, но спортсмен почти сразу понял, что совершил ошибку. На самом деле ему нравилась подруга Юлии — будущая чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина, на которой он женат сейчас.
"Я влюбился с первого взгляда, но был женат. Множество обстоятельств выявились, и они освободили меня от желания быть верным. В какой-то момент я почувствовал что-то неладное: она слишком часто летала в Москву. Потом я случайно заметил на компьютере сомнительное сообщение", — вспомнил Костомаров в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
Вскоре выяснилось, что Лаутова изменяла Костомарову. А затем и сама узнала о его отношениях с Домниной. Пара решила развестись. Всего Роман прожил в браке с Юлией три года — до 2007-го.
В январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, не пощадила болезнь и руки. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. 22 августа Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. После выступления фигурист и его жена Оксана поблагодарили поклонников за тёплую поддержку на шоу и выложили совместное обращение.
ТАСС / Елена Никитченко