Роман Костомаров показал, как бегает после ампутации рук и ног
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором он и его жена Оксана Домнина гуляют по набережной, предположительно, сочинского района Адлер.
Роман Костомаров показал, как бегает после установки протезов. Видео © Telegram / "Роман Костомаров"
В какой-то момент пара начинает бежать. Видеоряд сопровождается песней "Мистика" группы "Мачете". Сам спортсмен, к слову, выглядит радостным.
Напомним, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале этого года. Уже в больнице у спортсмена начал развиваться сепсис, в связи с чем ему пришлось ампутировать сначала стопы, а потом и кисти рук. В конце зимы Костомаров начал идти на поправку и, несмотря на все сложности, 22 августа впервые вышел на лёд в протезах. Он всё ещё восстанавливается и активно делится с подписчиками видео и фотографиями своих тренировок. Его жена Оксана рассказывала, как дети фигуриста отреагировали на протезы.
Telegram / "Роман Костомаров"