"Он будет терминатором": Жена Костомарова рассказала о реакции детей на ампутацию рук и ног отца

Оксана Домнина — жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова — рассказала о реакции детей на встречу со спортсменом после его выписки из больницы. Она призналась, что новость о том, что у их папы теперь нет конечностей, преподнесла как можно мягче и даже играючи.

"Сначала мы ничего им не говорили. Объяснила, что ручки и ножки перестали работать. Врачи были вынуждены сделать операцию. И заменить части тела на более новые и современные. Он теперь будет у нас терминатором", — рассказала она в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.

По словам супруги фигуриста, первое время он разговаривал с детьми по телефону, после чего постепенно начали переходить на видеозвонки. Причём больше всего переживала дочь — боялась увидеть то, что ей видеть не захочется, однако все страхи оказались напрасными.