"Он будет терминатором": Жена Костомарова рассказала о реакции детей на ампутацию рук и ног отца
Домнина: Костомаров для наших детей теперь настоящий терминатор
Роман Костомаров c супругой Оксаной Домниной. Обложка © T.me / Роман Костомаров
Оксана Домнина — жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова — рассказала о реакции детей на встречу со спортсменом после его выписки из больницы. Она призналась, что новость о том, что у их папы теперь нет конечностей, преподнесла как можно мягче и даже играючи.
"Сначала мы ничего им не говорили. Объяснила, что ручки и ножки перестали работать. Врачи были вынуждены сделать операцию. И заменить части тела на более новые и современные. Он теперь будет у нас терминатором", — рассказала она в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.
По словам супруги фигуриста, первое время он разговаривал с детьми по телефону, после чего постепенно начали переходить на видеозвонки. Причём больше всего переживала дочь — боялась увидеть то, что ей видеть не захочется, однако все страхи оказались напрасными.
"Настрой на то, что папа у нас самый крутой. И они с этим настроем до сих пор", — подчеркнула любящая жена Костомарова и мать двоих детей.
Как уже рассказывал Лайф, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале зимы этого года. В больнице у него начал развиваться сепсис, из-за чего врачи приняли сложное решение — ампутировать стопы, позже пришлось удалять и руки. В конце зимы спортсмен начал выходить из комы и идти на поправку. Несмотря на все сложности, Костомаров не терял веру в себя, его очень поддерживали не только близкие, но и поклонники по всей стране. В итоге 22 августа фигурист впервые вышел на лёд на протезах во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист всё ещё восстанавливается после перенесённой болезни и часто делится с подписчиками видео и фотографиями со своих тренировок. При этом он признался, что продолжает чувствовать ампутированные конечности.