"Попробую выйти на лёд": Костомаров собирается участвовать в гастролях шоу Авербуха
Костомаров заявил об участии в гастролях ледового шоу Авербуха "Письма любви"
Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Роман Костомаров
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров собирается принять участие в гастролях ледового шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в следующем году. В рамках программы спортсмены должны посетить несколько российских городов.
"У нас предстоят гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие в качестве не столько как фигуриста, хотя, конечно, обязательно попробую выйти на лёд", — сказал 46-летний Костомаров на форуме Innofood в Сочи.
Как уточнил фигурист, программу, с которой команда отправится в тур, в течение полутора месяцев готовили в Сочи. Она получилась довольно насыщенной, подчеркнул Костомаров.
Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. Спортсмен очнулся после комы в конце зимы. Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок, также он признался, что до сих пор чувствует фантомные боли.