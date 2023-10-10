"Попробую выйти на лёд": Костомаров собирается участвовать в гастролях шоу Авербуха

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров собирается принять участие в гастролях ледового шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в следующем году. В рамках программы спортсмены должны посетить несколько российских городов.

"У нас предстоят гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие в качестве не столько как фигуриста, хотя, конечно, обязательно попробую выйти на лёд", — сказал 46-летний Костомаров на форуме Innofood в Сочи.