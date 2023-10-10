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10 октября, 14:04

"Попробую выйти на лёд": Костомаров собирается участвовать в гастролях шоу Авербуха

Костомаров заявил об участии в гастролях ледового шоу Авербуха "Письма любви"

<p>Роман Костомаров. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kostomarovroman/19" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Костомаров</a></p>

Роман Костомаров. Обложка © Telegram / Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров собирается принять участие в гастролях ледового шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в следующем году. В рамках программы спортсмены должны посетить несколько российских городов.

"У нас предстоят гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие в качестве не столько как фигуриста, хотя, конечно, обязательно попробую выйти на лёд", — сказал 46-летний Костомаров на форуме Innofood в Сочи.

Как уточнил фигурист, программу, с которой команда отправится в тур, в течение полутора месяцев готовили в Сочи. Она получилась довольно насыщенной, подчеркнул Костомаров.

Костомаров написал первое слово с помощью протеза

Костомаров написал первое слово с помощью протеза

Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. Спортсмен очнулся после комы в конце зимы. Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок, также он признался, что до сих пор чувствует фантомные боли.

Наталья Исакова
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