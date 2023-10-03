Костомаров написал первое слово с помощью протеза

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, на котором он впервые пишет с помощью протеза на руке. Фигурист написал слово "мама" и нарисовал сердечко-смайлик на листе бумаги. Ролик он опубликовал в телеграм-канале.

Ранее Лайф рассказывал о том, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором он плавает в бассейне с протезами на ногах. Подписчики были в восторге от силы духа спортсмена и его отличной физической формы.