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3 октября, 13:09

Костомаров написал первое слово с помощью протеза

Костомаров показал, как впервые пишет на бумаге с помощью протеза на руке

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, на котором он впервые пишет с помощью протеза на руке. Фигурист написал слово "мама" и нарисовал сердечко-смайлик на листе бумаги. Ролик он опубликовал в телеграм-канале.

Роман Костомаров показал, как пишет на бумаге с помощью протеза на руке. Видео © Telegram / Роман Костомаров

"Мама... первое слово. Написал впервые в своей новой жизни", — сказано в публикации Костомарова.

Ранее Лайф рассказывал о том, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором он плавает в бассейне с протезами на ногах. Подписчики были в восторге от силы духа спортсмена и его отличной физической формы.

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Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. У него развился сепсис, врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. В конце зимы спортсмен очнулся после комы. Он впервые вышел на лёд на протезах после перенесённой болезни 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист признался, что до сих пор чувствует фантомные боли. В соцсетях он публикует видео, на которых показывает свои тренировки и адаптацию к протезам.

Обложка ©

Telegram / Роман Костомаров

Илья Суриков
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