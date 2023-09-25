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25 сентября, 16:15

Врач заявил о риске новой ампутации из-за признаков некроза на левой руке Костомарова

Врач Авербах: Костомарову может грозить повторная ампутация поражённого участка

Сейчас олимпийский чемпион Роман Костомаров находится под постоянным наблюдением врачей и продолжает терапию, чтобы избежать осложнений. Врач-терапевт Лев Авербах в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал, есть ли сейчас угроза для здоровья спортсмена, комментируя сообщения о гематоме на левой руке фигуриста и признаках некроза кожи.

"Некроз ткани может быть достаточно длительным процессом. Особенно если пациент страдает сахарным диабетом и другими тяжёлыми недугами. В таких случаях применяются разные методы лечения, в том числе антибиотикотерапия", — пояснил Авербах.

Врач не смог полностью исключить риск ампутации поражённого участка. Однако он напомнил, что сам некроз — редкая патология, которая возникает, когда на каком-то участке тела нарушено кровообращение.

Роман Костомаров показал, как бегает после ампутации рук и ног

Роман Костомаров показал, как бегает после ампутации рук и ног

Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и руки. Спортсмен очнулся после комы в конце зимы. Костомаров впервые вышел на лёд на протезах после ампутации стоп 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок, также он признался, что до сих пор чувствует фантомные боли.

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Getty Images / Visual China Group

Александра Мышляева
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