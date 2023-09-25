Врач заявил о риске новой ампутации из-за признаков некроза на левой руке Костомарова

Сейчас олимпийский чемпион Роман Костомаров находится под постоянным наблюдением врачей и продолжает терапию, чтобы избежать осложнений. Врач-терапевт Лев Авербах в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал, есть ли сейчас угроза для здоровья спортсмена, комментируя сообщения о гематоме на левой руке фигуриста и признаках некроза кожи.