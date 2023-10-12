Хирурги спасли вдвое исхудавшую пенсионерку от редкой и загадочно возникшей патологии

В Новосибирске хирурги НИИ имени Мешалкина спасли пенсионерку с редким видом поражения сосудов кишечника, из-за которого она похудела с 80 до 44 килограммов. Об этом сообщила "Российская газета".

Проблемы со здоровьем у 75-летней жительницы Новокузнецка начались ещё два года назад — после приёма любой, даже самой лёгкой, пищи в животе возникала сильная резь. Пока врачи выясняли причины такого состояния, она успела похудеть на 36 килограммов — с 80 до 44. Разобраться в ситуации удалось с помощью УЗИ сосудов. У женщины нашли очень редкую патологию — нарушение кровотока в нетипичной локализации, которое выражалось в нарушении проходимости артерий в кишечнике.

"Просвет крупных сосудов, кровоснабжающих тонкий и толстый кишечник, закрылся полностью. Это повлекло за собой нарушение перистальтики кишечника", — объяснили в центре.

По прогнозам врачей, патология в дальнейшем могла вызвать некроз тканей и привести к смерти пациентки. Артериальное русло кровоснабжения кишечника было забито отложениями кальция и атеросклеротическими бляшками, а попытка раскупорить её с помощью эндоваскулярной операции оказалась неуспешной.

Сосудистый хирург центра Мешалкина Андрей Карпенко рассказал, что уникальность этого случая заключалась в полном кальцинозе стенок в сосудах. Твёрдыми отложениями были покрыты брюшная аорта, чревный ствол и верхняя брыжеечная артерия, ставшая непроходимой на участке в четыре-пять сантиметров. Сосуды оказались перекрыты стеной, которую врачи не могли преодолеть ни одним из инструментов.

Несмотря на это, хирурги всё же смогли установить стент (хирургический расширитель. — Прим. Лайфа) в самом крупном сосуде — чревном стволе. После этого появилась надежда на то, что пациентка пойдёт на поправку, но спустя некоторое время боль вернулась, став только сильнее. Врачи пришли к выводу, что качественного позитивного эффекта для состояния женщины можно добиться, только восстановив кровоток в наиболее пострадавшей верхней брыжеечной артерии, и приняли рискованное решение — проводить открытую операцию.

Неудача хирургов могла обернуться тромбоэмболией или перитонитом. Тем не менее опытным специалистам удалось найти свободные участки между нагромождениями кальциевых отложений и установить анастомозы протеза сосуда. Как только по этим протезам был запущен кровоток, петли кишечника стали розоветь и возобновилась перистальтика, рассказали врачи.

Женщина хорошо перенесла операцию и уже вернулась к нормальному питанию. Она всем сердцем благодарна хирургам, спасшим её от смерти. А вот возможные причины патологии так и остались невыясненными. Распространённые причины для этого случая не подходят: кузбасская пенсионерка правильно питалась и не обзавелась вредными привычками.