Любителей сидра предупредили о панкреонекрозе, диабете и других страшных болезнях

Регулярное употребление сидра может спровоцировать ряд изменений в организме и опасных болезней, предупредил читателей Лайфа преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В первую очередь популярный напиток вредит пищеварительной системе.

"Из-за высокой газированности напитка возможно развитие и обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, так как пузырьки пагубно влияют на стенку этих органов, разрушая защитный слой. Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что также наносит вред стенкам органов", — пояснил он.

Кроме того, добавил врач, несмотря на небольшое содержание углеводов, пристрастие к сидру может грозить человеку сахарным диабетом. А его длительное нахождение открытым приводит к окислению и, как следствие, повышенному риску отравления.

Также опасна "слабость" сидра, из-за чего алкогольная зависимость возникает гораздо быстрее, чем при употреблении, например, коньяка или водки. Умнов указал и на негативные последствия мочегонного свойства напитка — обострение заболевания мочевой системы и вымывание из организма калия и натрия, что ведёт к нарушениям сердечного ритма.

Помимо прочего, любители сидра рискуют столкнуться с ожирением и изменением гормонального статуса в организме. По словам специалиста, у мужчин наблюдается снижение синтеза тестостерона — и, следовательно, проблемы с потенцией. А в сперме увеличивается объём малоподвижных и нежизнеспособных сперматозоидов.

"Повышается уровень эстрогенов и у женщин, только это приводит не к "ещё большей милашности" девушек, а к нарушению цикла, ранней менопаузе и невозможности зачать и выносить ребёнка. Также возможно развитие заболеваний щитовидной железы", — добавил Умнов.