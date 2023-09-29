Россиян предупредили о последствиях ежедневного ужина под бокал вина
Врач Носков: Безопасной для здоровья дозы вина не существует
На протяжении многих лет эксперты обсуждают пользу и вред вина. По словам врача-терапевта Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ивана Носкова, напиток может быть хорошим, если он натуральный, без сахара и добавок. Подобные вина содержат полифенолы и антиоксиданты, которые позитивно сказываются на организме. Однако польза алкоголя напрямую зависит от количества выпитого.
"У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть рекомендации по примерному количеству употребления вина в день, которое будет положительно влиять на организм. Оно рассчитывается как 1,5 мл вина на 1 кг тела, но и эти данные не являются доказанными. Поэтому на данный момент можно сказать, что безопасного для употребления и здоровья количества алкоголя не существует", — отметил эксперт в беседе с порталом "Страсти".
Врач предупредил, что регулярное употребление спиртного ведёт к зависимости, а побороть её трудно. Зависимость, по словам Носкова, начинается с того, что человек перестаёт следить за выпитым. В его организме начинаются изменения в естественных биохимических процессах, после чего развивается настоящая тяга к алкоголю. Определить зависимость можно по верным признакам. Так, о ней говорит желание выпить после тяжёлого дня или для снятия стресса. Человек привыкает, что решать проблемы ему помогает только спиртное, и оно становится смыслом жизни. При этом удовольствие от алкоголя теряется, так как он используется, чтобы побороть абстинентный синдром (синдром отмены).
"Поэтому не забываем, что вино — это тоже алкоголь, и при его длительном, хроническом употреблении могут возникнуть проблемы не только с физическим здоровьем", — заключил доктор.
Ранее сомелье Андрей Зотов объяснил, почему россияне стали покупать белое вино чаще красного. По данным экспертов, к концу лета текущего года доля продаж белого в РФ впервые превысила 50% в натуральном выражении.
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