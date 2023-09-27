Сомелье объяснил, почему россияне стали покупать белое вино чаще красного

К концу лета текущего года доля продаж в России белого вина впервые превысила 50% в натуральном выражении. К такому выводу пришла газета "Ведомости" по итогам опроса крупных импортёров и дистрибуторов.

Так, продажи белых сортов вина обогнали реализацию красных, причём подобная тенденция наблюдается по всему миру. Если летом 2019 года интерес к такому напитку в сети винотек SimlpeWine составлял 48%, то к концу того же сезона 2023-го доля продаж выросла до 57%. Тенденция есть и в Ladoga, где четыре года назад показатель фиксировался на уровне 41%, — а сейчас — 55%. При этом данные по красному вину не предоставляются.

Как объяснил член российской ассоциации сомелье Андрей Зотов в беседе с NEWS.ru, больше всего в РФ употребляют пиво, а вот белое и игристое вина служат таким "мостиком" перехода между напитками. Эксперт также рассказал, что обычно человек сначала пьёт красные вина. Они отличаются более выраженной насыщенностью. С красных вин потом человек переходит на белые.

"Белые вина — это про лёгкость, свежесть, их можно выпить больше, что может тоже быть немаловажным фактором в пользу белого вина", — добавил Зотов.