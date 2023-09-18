Роскачество выявило любимое вино россиян

Среди отечественных вин россияне чаще всего отдают предпочтение красному, его доля в продажах составляет около 60%. Однако в некоторых российских регионах по площади виноградников лидируют всё же белые сорта, рассказали в Роскачестве.

"Исключение составляет крупнейший винодельческий регион страны — Кубань, где идёт целенаправленное формирование крупных массивов виноградников востребованных красных сортов", — сообщил представитель ведомства РИА "Новости".

Среди постоянных "любимцев" у россиян, например, каберне-совиньон, которое уже на протяжении долгих лет занимает первые строчки в рейтинге продаж красных вин, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. А среди белых становятся популярны рислинг-вина из совиньон-блана, а также ароматических и редких автохтонных сортов винограда.

Рислинг возглавляет топ сортов с долей выше 13,6% и занимает большие площади на виноградниках, особенно в Севастополе. А количество совиньон-блана увеличивается во многих виноградниках — от Самары до Южного Дагестана, при этом лидируют по площадям Краснодарский край и Крым.