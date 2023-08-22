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22 августа, 09:37

Россияне подсели на кагор в 2023 году, почти забыв про пиво

ЦИФРРА: Продажи ликёрных вин в России за год выросли на 97,3%

В России продажи ликёрных вин, в том числе кагора и вина "Массандра", за январь – июль 2023 года выросли на 97,3% по сравнению с тем же периодом в 2022-м. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

При этом розничные продажи всех видов алкоголя (за исключением пива) увеличились на 4%. В том числе спрос на винные напитки с добавлением этилового спирта вырос на 30,6%. Также на 17% возросли продажи слабоалкогольных напитков крепостью до девяти процентов, на 9% — игристых и шампанских вин, на 6% — обычных вин. Изменений в продажах водки нет, но вот потребление коньяка выросло более чем на 10%. Горькие настойки и старки крепостью более 25% за год стали потреблять больше на 28%. В то же время интерес к пиву и пивным напиткам увеличился лишь на 1,2%.

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Ранее в Госдуме предложили узаконить продажу алкоголя на летних верандах. Инициативу уже поддержали в "Единой России" и регионах, которые направляют положительные отзывы. Законопроект могут принять в сентябре.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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