В России хотят легализовать продажу алкоголя на летних верандах

В России могут узаконить продажу алкоголя на летних верандах. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на профильный комитет Государственной думы. Предложение уже получило поддержку в "Единой России" и регионах, которые направляют положительные отзывы.

Уже в сентябре Госдума может принять законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Документ разрешит розничную продажу алкоголя на летних верандах, которые прилегают к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на реализацию таких напитков. Сегодня это запрещено, хотя в некоторых регионах, в том числе в Москве, власти принимают решения о разрешении.

Как подчеркнул первый зампред комитета, ответственный секретарь бюро высшего совета ЕР, автор проекта закона Денис Кравченко, запрет на продажу спиртного на верандах негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита. Он назвал удовлетворительными результаты практики, которая сейчас проводится в столице. Официальный отзыв правительства пока не поступал.