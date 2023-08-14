В Госдуме хотят облачить электросамокатчиков в шлемы, налокотники и наколенники

Парламентарий напомнил, что шлемами пользуются даже велосипедисты. Однако в случае с электросамокатами одной лишь защиты головы будет недостаточно, так как этот вид транспорта может набирать высокую скорость. Возникшая ситуация требует законодательного закрепления норм безопасности, пояснил народный избранник.