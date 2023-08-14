В Госдуме хотят облачить электросамокатчиков в шлемы, налокотники и наколенники
Депутат Аммосов предложил обязать электросамокатчиков использовать экипировку
Высокая опасность езды на электросамокатах требует введения жёстких правил, связанных с обязательным использованием защитной экипировки. Соответствующее предложение озвучил депутат Государственной думы Пётр Аммосов.
Парламентарий напомнил, что шлемами пользуются даже велосипедисты. Однако в случае с электросамокатами одной лишь защиты головы будет недостаточно, так как этот вид транспорта может набирать высокую скорость. Возникшая ситуация требует законодательного закрепления норм безопасности, пояснил народный избранник.
"Шлема маловато будет. Колено, локоть должны быть защищёнными. Шлем обязательно надо. По-моему, он даже нужен больше, чем на велосипеде", — заявил Аммосов в интервью Ura.ru.
Напомним, что широкое распространение электросамокатов в России привело к росту числа происшествий с их участием. Так, в Оренбургской области два подростка разбились насмерть, столкнувшись с автомобилем, а в Сочи школьники сбили маленькую девочку.