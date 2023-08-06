Момент наезда самокатчиков на маленькую девочку в Сочи попал на видео
В Сочи подростки на самокате сбили маленькую девочку на остановке
В городе Сочи подростки на самокате сбили маленькую девочку, выходившую из-за остановки. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места инцидента.
Момент столкновения подростков на самокате и девочки в Сочи попал на камеры наблюдения. Видео © LIFE
На видеозаписи видно, как по тротуару на двух самокатах едет четыре человека, предположительно — подростки. В какой-то момент из-за остановки выходит маленькая девочка и ребята, не успев среагировать, влетают в неё на скорости. От удара малышка упала на землю и схватилась за голову, после чего на её крики пришли родители.
По данным Лайфа, девочка получила ушиб головы. Обращались ли в полицию родители ребёнка — неизвестно.
Ранее Лайф писал, что автомобиль Jaguar сбил 17-летнего самокатчика на востоке Москвы. В результате столкновения подросток сильно пострадал, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
LIFE