Момент наезда самокатчиков на маленькую девочку в Сочи попал на видео

На видеозаписи видно, как по тротуару на двух самокатах едет четыре человека, предположительно — подростки. В какой-то момент из-за остановки выходит маленькая девочка и ребята, не успев среагировать, влетают в неё на скорости. От удара малышка упала на землю и схватилась за голову, после чего на её крики пришли родители.