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5 августа, 22:03

Момент наезда самокатчиков на маленькую девочку в Сочи попал на видео

В Сочи подростки на самокате сбили маленькую девочку на остановке

В городе Сочи подростки на самокате сбили маленькую девочку, выходившую из-за остановки. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места инцидента.

Момент столкновения подростков на самокате и девочки в Сочи попал на камеры наблюдения. Видео © LIFE

На видеозаписи видно, как по тротуару на двух самокатах едет четыре человека, предположительно — подростки. В какой-то момент из-за остановки выходит маленькая девочка и ребята, не успев среагировать, влетают в неё на скорости. От удара малышка упала на землю и схватилась за голову, после чего на её крики пришли родители.

По данным Лайфа, девочка получила ушиб головы. Обращались ли в полицию родители ребёнка — неизвестно.

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Ранее Лайф писал, что автомобиль Jaguar сбил 17-летнего самокатчика на востоке Москвы. В результате столкновения подросток сильно пострадал, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

LIFE

Кузьма Спирин
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