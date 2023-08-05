Юрист объяснил, когда пешеходы обязаны уступать дорогу самокатам и велосипедам

Пешеходы не должны уступать самокатам и велосипедам на тротуаре, однако если речь идёт о велодорожках, то они обязаны это сделать. Об этом в беседе с Лайфом заявил управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев. Он пояснил, что всё это прописано в пункте 4.1 Правил дорожного движения.

"Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. При [их] отсутствии, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части). В этом случае при движении по велосипедным дорожкам, а также при пересечении таких дорожек пешеходы должны уступать дорогу велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности", — отметил он.

Таким образом, на тротуарах пешеходы имеют преимущество перед другими видами транспорта, в том числе самокатами и велосипедами, и не должны уступать дорогу, подчеркнул Русяев.