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11 июля, 05:05

В России введут обязательную сертификацию электросамокатов

"Известия": Минпромторг создаёт обязательную сертификацию для электросамокатов

Минпромторг России прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо МВД в Госдуму.

В ведомстве уточнили, что с февраля 2023 года в стране введён ГОСТ для электросамокатов, однако он является добровольным. В то же время такие средства передвижения являются источниками повышенной опасности, поэтому обязательная сертификация должна повысить их безопасность. После этого следующим этапом станет обязательная регистрация в ГИБДД.

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По данным газеты, в перечне обязательных требований для сертификации будет присутствовать ограничение скорости в пределах установленных лимитов. Также будет проверяться наличие светоотражателей и светотехники.

А ранее в Совфеде назвали сумму возможного штрафа за езду на электросамокате вдвоём. По словам Валерия Васильева, курирующего вопросы транспорта и дорожной сети, заниматься данным вопросом смогут сотрудники ГИБДД.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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