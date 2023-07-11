В России введут обязательную сертификацию электросамокатов

Минпромторг России прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо МВД в Госдуму.

В ведомстве уточнили, что с февраля 2023 года в стране введён ГОСТ для электросамокатов, однако он является добровольным. В то же время такие средства передвижения являются источниками повышенной опасности, поэтому обязательная сертификация должна повысить их безопасность. После этого следующим этапом станет обязательная регистрация в ГИБДД.

По данным газеты, в перечне обязательных требований для сертификации будет присутствовать ограничение скорости в пределах установленных лимитов. Также будет проверяться наличие светоотражателей и светотехники.