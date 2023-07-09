В России могут ввести госномера для электросамокатов

Вводить штрафы для пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) преждевременно, пока для таких транспортных средств нет государственных номерных знаков. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети.



"Первостепенной задачей сегодня должна быть обязательная государственная регистрация всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и, соответственно, установка на них номерных знаков. Следующий шаг — это создание надёжной системы фиксации правонарушений", — сказал он в беседе с ТАСС.

Также, добавил сенатор, необходимо создать систему контроля за передвижением водителей электросамокатов, и только после этого можно будет говорить о введении штрафов. Причём требования к таким транспортным средствам, подчеркнул он, должны быть идентичны автомобильным, а само движение — происходить по специальным выделенным дорожкам, впрочем, пока отсутствующим во многих городах.

С другой стороны, указал Васильев, на выделенных велодорожках нет ограничивающих знаков и далеко не во всех населённых пунктах России есть фиксирующие устройства, что поставит пользователей СИМ в заведомо неравные условия. Единственная санкция, которую можно ввести сегодня, отметил сенатор, — штраф в размере одной тысячи рублей за езду вдвоём, так как это может фиксировать лично сотрудник ГИБДД.