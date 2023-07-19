В Госдуме призвали ограничить скорость самокатов с жёсткими шинами

Власов напомнил, что осенью прошлого года кабмин утвердил изменения, согласно которым максимально допустимая скорость по проезжей части составляет до 60 километров в час, за её пределами — 25 км/ч. Парламентарий также отметил, что сейчас эта норма не дифференцирует электросамокаты с литыми бескамерными шинами, которые являются более опасными, — у них слабое сцепление и жёсткая амортизация. Кроме того, такие средства передвижения более уязвимы во время дождя.