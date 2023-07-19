В Госдуме призвали ограничить скорость самокатов с жёсткими шинами
Депутат Власов предложил ограничить скорость самокатов на бескамерных шинах
Депутат Государственной думы Василий Власов призвал снизить предельно допустимую скорость для электросамокатов на литых бескамерных шинах. С таким предложением он обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву.
Власов напомнил, что осенью прошлого года кабмин утвердил изменения, согласно которым максимально допустимая скорость по проезжей части составляет до 60 километров в час, за её пределами — 25 км/ч. Парламентарий также отметил, что сейчас эта норма не дифференцирует электросамокаты с литыми бескамерными шинами, которые являются более опасными, — у них слабое сцепление и жёсткая амортизация. Кроме того, такие средства передвижения более уязвимы во время дождя.
"В этой связи прошу вас оценить целесообразность снижения для электросамокатов с литыми бескамерными шинами предельно допустимой скорости движения вне проезжей части с 25 до 20 км/ч, а также рассмотреть вопрос о снижении максимально допустимой скорости движения на проезжей части", — приводит слова Власова RT.
Ранее Лайф писал, что Минпромторг РФ прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов. В перечне требований будет упомянуто ограничение максимальной скорости. В Национальном автосоюзе подчеркнули, что этот вопрос наконец-то сдвинут с мёртвой точки.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская