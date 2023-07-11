Регион

Уведомления отключены

11 июля, 13:02

В Национальном автосоюзе оценили идею о сертификации электросамокатов

Вице-президент автосоюза Шапарин выступил за сертификацию электросамокатов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал идею Минпромторга об обязательной сертификации электросамокатов. Он подчеркнул, что ведомство сдвинуло вопрос с мёртвой точки.

Шапарин напомнил, что ранее предлагалось ввести регистрацию таких самокатов через портал госуслуг, выдавать госномер. А затем уже можно вести контроль ситуации на дорогах при помощи камер.

"Если мы не можем поставить полицейского на каждом углу, то нам придётся использовать систему фото- и видеофиксации. Она может фиксировать только номера, а лица она не распознаёт", — отметил Шапарин в беседе с RT.

В России могут ввести госномера для электросамокатов

В России могут ввести госномера для электросамокатов

О том, что Минпромторг РФ прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов, стало известно 11 июля. В перечне требований будет упомянуто ограничение максимальной скорости.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
  • Новости
  • Минпромторг РФ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров