В Национальном автосоюзе оценили идею о сертификации электросамокатов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал идею Минпромторга об обязательной сертификации электросамокатов. Он подчеркнул, что ведомство сдвинуло вопрос с мёртвой точки.

Шапарин напомнил, что ранее предлагалось ввести регистрацию таких самокатов через портал госуслуг, выдавать госномер. А затем уже можно вести контроль ситуации на дорогах при помощи камер.

"Если мы не можем поставить полицейского на каждом углу, то нам придётся использовать систему фото- и видеофиксации. Она может фиксировать только номера, а лица она не распознаёт", — отметил Шапарин в беседе с RT.