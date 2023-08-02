В Москве Jaguar на большой скорости снёс 17-летнего самокатчика, момент попал на видео

По данным ведомства, всё произошло на улице Вешняковской. Водитель 1995 года рождения за рулём иномарки проехал на красный свет и сбил пешехода, для которого в этот момент горел зелёный. Вот только двигался парень на самокате, а не на своих двоих. В результате столкновения подросток сильно пострадал, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водитель не скрылся с места ДТП, однако отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Теперь в деле разбирается Прокуратура Восточного административного округа города Москвы.