В Москве Jaguar на большой скорости снёс 17-летнего самокатчика, момент попал на видео
Прокуратура: В Москве водитель Jaguar сбил 17-летнего подростка на самокате
Водитель люксового автомобиля Jaguar сбил 17-летнего самокатчика на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Момент столкновения Jaguar с 17-летним самокатчиком на востоке Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
По данным ведомства, всё произошло на улице Вешняковской. Водитель 1995 года рождения за рулём иномарки проехал на красный свет и сбил пешехода, для которого в этот момент горел зелёный. Вот только двигался парень на самокате, а не на своих двоих. В результате столкновения подросток сильно пострадал, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водитель не скрылся с места ДТП, однако отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Теперь в деле разбирается Прокуратура Восточного административного округа города Москвы.
Ранее в Москве 28-летняя женщина сбила семилетнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. После столкновения она сразу вышла из машины и бросилась на помощь ребёнку вместе с другими свидетелями аварии.
Telegram / Прокуратура Москвы