Россиянам назвали самое травмоопасное летнее увлечение

Чаще всего летом люди получают травмы, катаясь на электросамокатах, рассказал RT эксперт центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ и заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев. При этом опасность такое занятие представляет не только для тех, кто катается, но и для пешеходов.

"Во-первых, люди не используют амуницию. Во-вторых, скорость катания очень высокая, а навыками управлять таким девайсом на высокой скорости обладают очень немногие. Кроме того, люди часто катаются на электросамокате в неположенном для этого месте, поэтому возрастает риск травмировать пешеходов", — пояснил Кудашев.

Также часто травмы получают те, кто отдыхает на шашлыках у реки или озера. Как правило, это ожоги и порезы. По словам эксперта, "летние повреждения" делятся на три группы: ожоги и порезы, ушибы и переломы, черепно-мозговые травмы.

Чтобы минимизировать риск получения травм, Кудашев советует разминаться даже перед, казалось бы, невинными забавами вроде пробежки или игры в футбол. По его словам, мышцы, связки и кости нужно готовить к нагрузкам. Также он посоветовал носить наколенники, шлем, брейсы на голеностопы и другую защитную амуницию.