ГИБДД высказалась о введении прав для электросамокатчиков

В ГИБДД считают, что говорить о введении прав для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности пока рано. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг, 6 июля, глава ведомства Михаил Черников. Тем не менее он высказался за урегулирование вопроса, если речь идёт о транспорте с "высокими динамическими характеристиками", то есть мощностью и скоростью.

"По международной практике на средства индивидуальной мобильности право управления не выдаётся. Но нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками, относить к категории мопедов", — отметил Черников.

Отметим, что для мопедов, скутеров и лёгких квадроциклов с объёмом двигателя до 50 кубических сантиметров требуются права категории М. Такой документ можно получить с 16 лет. Для вождения скутера с двигателем объёмом 125 кубических сантиметров и мощностью до 11 кВт нужны права категории А1. Если же транспорт ещё более мощный, то нужно получить категорию А. Сдать экзамен на эту категорию можно только в совершеннолетнем возрасте.