В Аксае мужчина на электросамокате сбил двухлетнюю девочку и скрылся

В Ростовской области мужчина на самокате сбил гулявшую в пешеходной зоне двухлетнюю девочку и скрылся с места. Об этом сообщил представитель управления ГИБДД РФ по региону.

Инцидент произошёл во вторник вечером в Аксае около дома 156 по улице Шевченко. Электросамокат, на котором ехал мужчина, не установлен.

"Неустановленный водитель, <...> по предварительным данным, при движении по тротуару допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2021 года рождения, которая находилась рядом с мамой 1996 года рождения", — рассказали в полиции.

После ДТП самокатчик скрылся, малышка с травмами была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.