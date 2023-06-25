Актриса "Ленкома" Митрошина сломала челюсть из-за наезда самокатчика

Актриса театра "Ленком" Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда самокатчика. Теперь она не будет принимать участие в спектаклях в течение двух-трёх месяцев. Об этом рассказал директор учреждения Марк Варшавер.

"Чувствует себя не очень. Операции пока не было, будет в понедельник", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Некоторые источники до этого сообщали о том, что актриса пострадала от наезда на неё подростка на самокате в Москве. Директор театра подтвердил эти сведения. Он также выразил сожаление по поводу того, что такая талантливая актриса выбудет из репертуара примерно до нового сезона.