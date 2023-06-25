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25 июня, 15:51

Актриса "Ленкома" Митрошина сломала челюсть из-за наезда самокатчика

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Актриса театра "Ленком" Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда самокатчика. Теперь она не будет принимать участие в спектаклях в течение двух-трёх месяцев. Об этом рассказал директор учреждения Марк Варшавер.

"Чувствует себя не очень. Операции пока не было, будет в понедельник", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Некоторые источники до этого сообщали о том, что актриса пострадала от наезда на неё подростка на самокате в Москве. Директор театра подтвердил эти сведения. Он также выразил сожаление по поводу того, что такая талантливая актриса выбудет из репертуара примерно до нового сезона.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге самокатчик сбил восьмилетнего ребёнка в пешеходном фонтане. Мальчик получил открытый двойной перелом челюсти и другие травмы.

Илья Суриков
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