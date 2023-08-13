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12 августа, 22:13

В Оренбургской области подростки на электросамокате погибли, столкнувшись с авто

<p>Электросамокат, на котором передвигались погибшие в ДТП в Оренбургской области дети. Обложка © VK / <a href="https://sun9-25.userapi.com/impg/RJI7_GB3NzWeY8en8yLdxdeUwvrsuTO88jnMug/mXuRV_xJyrw.jpg?size=1280x960&quality=95&sign=f7e00d2564dad78a6f08d309dba6735c&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Оренбург ДТП ЧП"</a></p>

Электросамокат, на котором передвигались погибшие в ДТП в Оренбургской области дети. Обложка © VK / "Оренбург ДТП ЧП"

Смертельная авария произошла в Оренбургской области под Соль-Илецком. Там два подростка на электросамокате столкнулись с автомобилем "Лада-Калина", за рулём которого находился пенсионер. Об этом сообщают в УМВД по Оренбургской области. Всё произошло на трассе Соль-Илецк – Буранное.

Сообщается, что дети ехали в сторону села Трудовое. В какой-то момент они неудачно вошли в разворот, не справились с управлением и врезались в попутно ехавший автомобиль. Дети скончались ещё до прибытия скорой помощи. Правоохранители начали проверку.

В России могут начать штрафовать за вождение электросамокатов в пьяном виде и езду вдвоём

В России могут начать штрафовать за вождение электросамокатов в пьяном виде и езду вдвоём

Ранее Лайф писал, что в Москве трое детей пострадали из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Несовершеннолетних доставили в больницу с ожогами верхних дыхательных путей.

Анатолий Симоненко
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