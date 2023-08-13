В Оренбургской области подростки на электросамокате погибли, столкнувшись с авто
Электросамокат, на котором передвигались погибшие в ДТП в Оренбургской области дети. Обложка © VK / "Оренбург ДТП ЧП"
Смертельная авария произошла в Оренбургской области под Соль-Илецком. Там два подростка на электросамокате столкнулись с автомобилем "Лада-Калина", за рулём которого находился пенсионер. Об этом сообщают в УМВД по Оренбургской области. Всё произошло на трассе Соль-Илецк – Буранное.
Сообщается, что дети ехали в сторону села Трудовое. В какой-то момент они неудачно вошли в разворот, не справились с управлением и врезались в попутно ехавший автомобиль. Дети скончались ещё до прибытия скорой помощи. Правоохранители начали проверку.
Ранее Лайф писал, что в Москве трое детей пострадали из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Несовершеннолетних доставили в больницу с ожогами верхних дыхательных путей.