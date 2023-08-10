В Москве трое детей пострадали из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката

В квартире на западе Москвы сгорел электросамокат, в результате пожара пострадали три ребёнка. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Возгорание произошло в доме на улице Минской. Электросамокат внезапно вспыхнул, а густой дым распространился по всей квартире. Площадь пожара составила один квадратный метр. В квартире находилось пять человек, трое из них — дети. Несовершеннолетних доставили в больницу с ожогами верхних дыхательных путей.