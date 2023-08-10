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10 августа, 03:25

В Москве трое детей пострадали из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката

В квартире на западе Москвы сгорел электросамокат, в результате пожара пострадали три ребёнка. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Возгорание произошло в доме на улице Минской. Электросамокат внезапно вспыхнул, а густой дым распространился по всей квартире. Площадь пожара составила один квадратный метр. В квартире находилось пять человек, трое из них — дети. Несовершеннолетних доставили в больницу с ожогами верхних дыхательных путей.

Тело женщины нашли в сгоревшем доме в Новой Москве

Тело женщины нашли в сгоревшем доме в Новой Москве

Ранее Лайф писал, что тело пожилого мужчины нашли в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве. Там же пострадала женщина.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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