В России могут начать штрафовать за вождение электросамокатов в пьяном виде и езду вдвоём

В Государственную думу внесут законопроект о штрафах за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в нетрезвом виде. Предполагается, что наказание за данное правонарушение составит десять тысяч рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст документа, автором которого является сенатор Артём Шейкин.

"Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа в размере десяти тысяч рублей", — говорится в проекте.

Уточняется, что, в случае принятия, изменения появятся в КоАПе в виде новой статьи — "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения". Шейкин планирует внести законопроект на рассмотрение в осеннюю сессию нижней палаты парламента.

Помимо штрафов за вождение в состоянии опьянения, инициатива предусматривает наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей за отказ лица, управляющего велосипедом или СИМ, от медосвидетельствования. Также законопроект предлагает наказывать за превышение скорости — от 800 рублей до пяти тысяч рублей. А штраф за вождение электросамоката вдвоём может составить до двух тысяч рублей.