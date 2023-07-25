Матвиенко: Электросамокатам нужны номера, чтобы можно было наказывать нарушителей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в России электросамокатам необходимы средства идентификации, в том числе номера. Это нужно для того, чтобы гражданина можно было привлечь к ответственности в случае наезда на пешехода или другого нарушения ПДД. Председатель верхней палаты парламента отметила, что данный вопрос сейчас обсуждается.

"Это не для того, чтобы там какой-то формализм, а всё-таки, если это совершён наезд на гражданина, идентификация должна быть, чтобы был номер — и всегда можно было привлечь к ответственности того, кто грубо нарушил правила дорожного движения и нанёс кому-то травмы", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

По её словам, в настоящее время, когда человек, управляющий самокатом, совершил преступление и скрылся, без опознавательных знаков его привлечь к ответственности сложно.