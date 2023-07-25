Матвиенко: Электросамокатам нужны номера, чтобы можно было наказывать нарушителей
Матвиенко заявила о необходимости введения госномеров для электросамокатов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в России электросамокатам необходимы средства идентификации, в том числе номера. Это нужно для того, чтобы гражданина можно было привлечь к ответственности в случае наезда на пешехода или другого нарушения ПДД. Председатель верхней палаты парламента отметила, что данный вопрос сейчас обсуждается.
"Это не для того, чтобы там какой-то формализм, а всё-таки, если это совершён наезд на гражданина, идентификация должна быть, чтобы был номер — и всегда можно было привлечь к ответственности того, кто грубо нарушил правила дорожного движения и нанёс кому-то травмы", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
По её словам, в настоящее время, когда человек, управляющий самокатом, совершил преступление и скрылся, без опознавательных знаков его привлечь к ответственности сложно.
Ранее уже сообщалось, что сенатор Валерий Васильев предложил ввести госномера для электросамокатов. Он полагает, что вводить штрафы для пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) преждевременно, пока для таких транспортных средств нет государственных номерных знаков. Лайф также писал, что Минпромторг прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов. В перечне требований будет упомянуто ограничение максимальной скорости.
Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба нижней палаты парламента