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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 09:23
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Надписи о вреде курения могут появиться на зажигалках и портсигарах

Депутат Милонов призвал наносить предупреждающие надписи на портсигары и фляги

В России предложили ещё одну меру по борьбе с вредными привычками — наносить предупреждающие надписи о вреде алкоголя и табака ещё и на предназначенные для них аксессуары. С такой инициативой в Минпромторг обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что в последние годы в нашей стране уже было введено множество норм, ограничивающих публичную демонстрацию табака и алкоголя, однако их производители пытаются находить новые пути обхода закона. Например, сейчас на рынке представлена масса аксессуаров, скрывающих предупреждающие надписи: красочные портсигары, чехлы для вейпов, фляжки и пакеты для спиртного.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения дополнений в существующую нормативно-правовую базу, обязывающих наносить соответствующие предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары (портсигары, чехлы, фляги, пакеты), предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток", — говорится в тексте обращения на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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Ранее Лайф рассказывал, что Россию признали одной из стран – лидеров по борьбе с курением. Всемирная организация здравоохранения включила нашу страну в перечень государств, которые эффективнее прочих ведут политику по защите населения от воздействия табака.

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Николь Вербер
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