Надписи о вреде курения могут появиться на зажигалках и портсигарах

В России предложили ещё одну меру по борьбе с вредными привычками — наносить предупреждающие надписи о вреде алкоголя и табака ещё и на предназначенные для них аксессуары. С такой инициативой в Минпромторг обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что в последние годы в нашей стране уже было введено множество норм, ограничивающих публичную демонстрацию табака и алкоголя, однако их производители пытаются находить новые пути обхода закона. Например, сейчас на рынке представлена масса аксессуаров, скрывающих предупреждающие надписи: красочные портсигары, чехлы для вейпов, фляжки и пакеты для спиртного.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения дополнений в существующую нормативно-правовую базу, обязывающих наносить соответствующие предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары (портсигары, чехлы, фляги, пакеты), предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток", — говорится в тексте обращения на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.