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31 июля, 13:06

Россию признали одной из стран – лидеров по борьбе с курением

ВОЗ включила Россию в список стран, хорошо защищающих население от вреда табака

Всемирная организация здравоохранения включила Россию в перечень стран, которые эффективнее других ведут политику по защите населения от воздействия табака. Об этом говорится в докладе ВОЗ о "глобальной табачной эпидемии".

Там Россия включена в число государств, которые лучше других отслеживают данные о курении граждан и ведут профилактику. Также РФ входит в число 74 стран, где введён полный запрет на курение в общественных местах, а также она среди тех государств, где на пачках размещены предупреждения о вреде табака, где в СМИ проводятся кампании по искоренению вредной привычки. Ещё одно достижение России в этой сфере — запрет на рекламу табака.

Электронные сигареты так же вредны: Развеяны три популярных мифа об отказе от курения

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Ранее Лайф писал, что из-за курения у человека могут возникнуть краткосрочные и долгосрочные нарушения слуха. Об этом рассказал терапевт и кандидат медицинских наук.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев
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