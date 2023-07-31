Россию признали одной из стран – лидеров по борьбе с курением

Всемирная организация здравоохранения включила Россию в перечень стран, которые эффективнее других ведут политику по защите населения от воздействия табака. Об этом говорится в докладе ВОЗ о "глобальной табачной эпидемии".

Там Россия включена в число государств, которые лучше других отслеживают данные о курении граждан и ведут профилактику. Также РФ входит в число 74 стран, где введён полный запрет на курение в общественных местах, а также она среди тех государств, где на пачках размещены предупреждения о вреде табака, где в СМИ проводятся кампании по искоренению вредной привычки. Ещё одно достижение России в этой сфере — запрет на рекламу табака.