Медик озвучила один из признаков поражения лёгких, вызванного вейпами

Вейпы, которые изначально преподносились в рекламе как безопасная альтернатива сигаретам, оказались вредны из-за высокого содержания токсичных веществ, предупредила RT врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

"Фенолы раздражают слизистые оболочки рта и носа, формальдегид может привести к раку, глицерин негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, а акролеин относится к списку чрезвычайно токсичных веществ и в целом пагубно влияет на здоровье", — сообщила Уланкина.

По её словам, повреждение лёгких, связанное с курением электронных сигарет и вейпов, называется EVALI. Оно связано с вдыханием добавляемых в жидкости для курения веществ. Лёгкие воспринимают их как инородные и выдают иммунный ответ, что провоцирует воспаление, аллергические реакции и опасное скопление жидкости в дыхательной системе.

Понять, что что-то не так, можно по часто возникающей одышке, даже если речь идёт о привычных нагрузках. Ещё человек может заметить у себя кашель, боль в груди, лихорадку, усталость, тошноту, рвоту, а также диарею.

Самое опасное из возможных последствий — развитие острой дыхательной недостаточности, чреватой летальным исходом. Также вейпинг способствует повышению артериального давления, повреждает сосуды и увеличивает риск развития инфаркта миокарда и инсульта.

Токсичные пары могут вызвать также облитерирующий бронхиолит. Это воспаление лёгких, которое лечится гормональными препаратами, а порой не обходится без пересадки этого жизненно важного органа. Есть и другие побочные эффекты, например — ослабление иммунитета и когнитивные нарушения.