Нутрициолог рассказала об опасностях смешивания алкоголя и кофеина

Кофеин и алкоголь сильно воздействуют на нервную систему человека, поэтому их нельзя смешивать. Об этом рассказала врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

"В случае злоупотребления тем и другим может ухудшиться самочувствие или даже обостриться какие-то хронические заболевания, например", — сказала она в беседе с Pravda.ru.

По словам эксперта, алкоголь является нейротропным ядом, который воздействует на нервную систему. Он вреден и без кофеина, но при совместном употреблении негативный эффект может усилиться, отметила Чернышова.