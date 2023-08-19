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19 августа, 06:37

Нутрициолог рассказала об опасностях смешивания алкоголя и кофеина

Врач Чернышова: Алкоголь и кофеин нельзя смешивать из-за вреда нервной системе

Кофеин и алкоголь сильно воздействуют на нервную систему человека, поэтому их нельзя смешивать. Об этом рассказала врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

"В случае злоупотребления тем и другим может ухудшиться самочувствие или даже обостриться какие-то хронические заболевания, например", — сказала она в беседе с Pravda.ru.

По словам эксперта, алкоголь является нейротропным ядом, который воздействует на нервную систему. Он вреден и без кофеина, но при совместном употреблении негативный эффект может усилиться, отметила Чернышова.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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